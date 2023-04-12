Низці футболістів "біло-синіх" потрібно бути дуже обережними у найближчому поєдинку чемпіонату України проти Руха.

У поєдинку 21-го туру УПЛ із Рухом зможе зіграти Віталій Буяльський, який відбув триматчеву дискваліфікацію. На гру з командою Віталія Пономарьова у Динамо відсторонених футболістів немає.

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Водночас одразу 5 гравців столичного клубу мають по 3 жовті картки в чемпіонаті України. У випадку отримання попередження у матчі з Рухом вони пропустять зустріч проти Шахтаря. Це Джастін Лонвейк, Олександр Сирота, Володимир Шепелєв, Олександр Тимчик і Владислав Дубінчак, інформує офіційний сайт київського клубу.

Поєдинок Рух – Динамо стартує 14 квітня о 15:00, а матч Динамо – Шахтар запланований на 22 квітня. Стартовий свисток у Класичному пролунає о 17:00.

Нагадаємо, після 20-ти турів команда Мірчі Луческу набрала 39 очок і посідає 4 місце в УПЛ. Від Зорі динамівці відстають на 1 бал, від Шахтаря – на 10.

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