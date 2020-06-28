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Динамо – Шахтар: кияни ризикують втратити на Класичне одного з лідерів

10:41 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: кияни ризикують втратити на Класичне одного з лідерів
Віталій Миколенко / Фото: Ю. Юрьєв

Захисник Динамо Віталій Миколенко травмувався і може пропустити кілька матчів.

 

Як відомо, вже сьогодні, 28 червня, Динамо проведе свій черговий поєдинок у чемпіонаті України проти Десни. Кияни вирушили на матч без кількох травмованих гравців. Серед інших, не візьме участі у грі і ключовий захисник киян Віталій Миколенко.

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За інформацією видання Dynamo.kiev.ua 21-річний оборонець після одного з останніх тренувань поскаржився на болі в області стегна. Обстеження виявило незначне м'язове ушкодження.

За попередніми оцінками, термін відновлення Миколенка може скласти від одного до двох тижнів. Як наслідок, його участь у матчі 29-го туру проти Шахтаря, який відбудеться 4 липня, під питанням.

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