"Це один із найважливіших матчів сезону. Ми перебуваємо в турнірній таблиці не на тому місці, де хотіли б. Чимало змагалися за те, щоб піднятися в лідери, але, на жаль, багато чого сталося, і зараз ми не на першому місці.

Динамо – Шахтар: Циганик спрогнозував підсумок Класичного

Той факт, що ми перейшли з минулого сезону до нового лише протягом трьох днів, плюс коронавірус, що вразив нашу команду, те, як деякі наші гравці відновлюються після нього, з певними обмеженнями… Можливо, тому ми не надто добре виступали в чемпіонаті до сьогодні. Ми прагнемо бути найкращими, а позаяк ми не на першому місці, підійдемо до матчу дуже енергійно, знаючи, наскільки він є важливим для нас.

У цьому поєдинку ще нічого не вирішиться, проте ми розуміємо, що він означає. У цій зустрічі ми прагнемо бути дуже міцними. Чудово знаємо, що протистоятиме нам міцне Динамо. Однак Динамо теж чудово знає, що йому протистоятиме гарний Шахтар", – сказав Каштру у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, перше Класичне у поточному сезоні відбудеться вже сьогодні, 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

Шахтар і 0:6: нокаут у Лізі чемпіонів має свої причини