Динамо – Шахтар: Кадірі розповів про підготовку команди до Класичного

Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі прокоментував готовність команди до матчів проти Шахтаря в чемпіонаті та з Ворсклою у фіналі Кубка України.

"Ми дуже ретельно та старанно тренуємося, усі дуже серйозно налаштовані на майбутні матчі. Кожен зараз викладається на тренуваннях на максимумі, оскільки попередній матч ми провели невдало. Тепер ми працюємо над виправленням допущених помилок, аби не допускати їх у майбутніх важливих матчах – з Шахтарем у чемпіонаті та у фіналі Кубка України.

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Помилки у матчі з Десною? Не хотілося би їх обговорювати. В принципі, всі бачили, що відбувалося на полі в матчі з Десною, і зараз всі гравці розуміють, в чому полягали наші помилки. Ми попрацювали над усуненням цих недоліків і, впевнений, наступний матч ми проведемо на хорошому рівні.

Форма Шахтаря? Якщо чесно, я не сильно слідкую за грою Шахтаря. Більше сконцентрований на нашій грі, на тому, аби грати у свій футбол, оскільки нам дуже потрібна перемога. Можливо, для Шахтаря цей матч уже буде не таким важливим, враховуючи, що вони забезпечили собі чемпіонство. Але для нас ця гра вкрай важлива, і ми повинні взяти три очки. І ми зробимо все, аби здобути цю перемогу", – наводить слова Кадірі офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар заплановано на 4 липня, початок о 19:30. Після нього кияни вирушать до Харкова на фінал Кубка України, який відбудеться 8 липня, початок о 21:30.

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