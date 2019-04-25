Динамо – Шахтар: Кадар став найкращим гравцем матчу за версією InStat

Захисник Динамо Тамаш Кадар отримав найвищу оцінку від InStat після матчу 25 туру УПЛ проти Шахтаря (0:0).

Компанія InStat визнала Тамаша Кадара найефективнішим гравцем матчу Динамо – Шахтар (0:0), повідомляє Команда 1. Угорець отримав 338 балів.

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Також до першої п'ятірки увійшли Денис Бойко (317), Давид Хочолава (315), Алан Патрік (307) та Сергій Кривцов (295).

Шахтар лідирує в турнірній таблиці УПЛ, набравши 64 очки, Динамо перебуває на 2 позиції, маючи в активі 57 пунктів.

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