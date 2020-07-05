Динамо – Шахтар: Instat визначив найкращого гравця поєдинку

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 29-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем (2:3).

За оцінками Instat, найкращим гравцем матчу став бразильський півзахисник Шахтаря Алан Патрік, який набрав 377 балів, повідомляє видання Zbirna.com.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

За 90 хвилин автор переможного гола виконав 103 ТТД з браком в 11%, завдав три удари по воротах, віддав дві гострі передачі і виграв 12 єдиноборств.

У трійку найкращих гравців матчу також потрапили два представники збірної України – Тарас Степаненко (340 балів) і Микола Матвієнко (318 балів). Найвища оцінка серед футболістів Динамо – у дебютанта Олександра Сироти (310 балів).

Нагадаємо, у центральному матчі туру Динамо поступилось Шахтарю з рахунком 2:3, а Алан Патрік став автором вирішального гола.

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