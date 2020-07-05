toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА АТЛЕТІК - РЕАЛ МАДРИД

Динамо – Шахтар: Instat визначив найкращого гравця поєдинку

08:54 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: Instat визначив найкращого гравця поєдинку
Алан Патрік / ФК Шахтар

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 29-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем (2:3).

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

За оцінками Instat, найкращим гравцем матчу став бразильський півзахисник Шахтаря Алан Патрік, який набрав 377 балів, повідомляє видання Zbirna.com.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

За 90 хвилин автор переможного гола виконав 103 ТТД з браком в 11%, завдав три удари по воротах, віддав дві гострі передачі і виграв 12 єдиноборств.

У трійку найкращих гравців матчу також потрапили два представники збірної України – Тарас Степаненко (340 балів) і Микола Матвієнко (318 балів). Найвища оцінка серед футболістів Динамо – у дебютанта Олександра Сироти (310 балів).

Нагадаємо, у центральному матчі туру Динамо поступилось Шахтарю з рахунком 2:3, а Алан Патрік став автором вирішального гола.

Динамо – Шахтар: Зоря аплодує – принизлива поразка на очах Реброва, Коноплянка відповідає тролям і 3 позитиви Києва

blog_ava
Неймар уклав сенсаційну угоду з ПСЖ – Барселоні варто зробити лише один крок
14:03
6750
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Олександр Олександр Сирота Тарас Тарас Степаненко Алан Алан Патрік Микола Микола Матвієнко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
34
хв
Наполі
22:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук