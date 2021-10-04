Найкориснішим гравцем матчу між Динамо та Шахтарем став бразильський захисник "гірників" Марлон, повідомляє Telegram-канал "Рейс Київ – Амстердам".

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За свої дії на полі він отримав від InStat 313 балів. Другу і третю сходину поділили між собою Микола Шапаренко та Андрій Пятов (обидва футболісти набрали по 302 бали). Серед найгірших – Данило Сікан у Шахтарі (210 балів) і Вітінью та Віктор Циганков у Динамо (по 224 бали).

Нагадаємо, безгольова нічия дозволила Динамо зберегти відрив від Шахтаря у 3 очки.

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