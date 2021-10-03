"Про цей поєдинок неможливо говорити у відриві від матчів цих команд в єврокубках. Після нічиєї в Лізі чемпіонів з Інтером, Шахтар до цього протистояння підходить на позитивній хвилі, а Динамо після розгрому від Баварії – на негативних емоціях. Проте, для киян, точніше для їх наставника, дуже важливо швидко внести корективи.

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Кожен будуватиме гру по-своєму. Динамівці не намагатимуться за будь-яку ціну контролювати м'яч, а ось збити гру Шахтаря, так. Вважаю, що підопічні Мірчі Луческу не дадуть "гірникам" того, що давав Інтер. Для того, щоб команді Роберто Де Дзербі було некомфортно, потрібно позбавити її м'яча. А для цього необхідно бути готовим функціонально.

Динамо в цьому плані виглядає непогано, команда добре переміщається по полю. Я б на місці Мірчі Луческу пресингував. Навіть перейшов би на персональний пресинг, що часто робить Джан П'єро Гасперіні в Аталанті. Я не дав би футболістам Шахтаря спокійно отримувати м'яч. Це дуже важливий момент.

Не потрібно забувати, що у донеччан травмувався Траоре. Тепер нападником у них буде легкий гравець, який чудово працює з м'ячем. Шахтар зі свого боку буде пробувати контролювати м'яч і відрізати групу, яка пресингує. Проте, я припускаю, що в цьому матчі буде багато боротьби.

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Чекаємо на шахову партію? Абсолютно вірно. Луческу – досвідчений, розумний тренер. Повторення сценарію матчу за Суперкубок не буде. У той же час, якщо Роберто Де Дзербі хоче рости і прогресувати, він повинен розуміти, що Динамо буде грати зовсім по-іншому. Італійський фахівець повинен думати про іншу протиотруту.

Динамівці чудово накривають, і у них футболісти краще грають головою при стандартах. Кондиції у киян краще, але у футболістів Шахтаря вище технічна складова. Припускаю, що в цьому поєдинку не буде багато моментів, а результату доб'ється той, хто краще розпоряджатися своїми шансами і допустить менше помилок в обороні", – поділився Грозний у коментарі Команда1.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ