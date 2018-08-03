Динамо – Шахтар: Грати в п'ятницю попросили кияни, – директор УПЛ

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий пояснив, чому центральний матч 3 туру УПЛ буде зіграно у п'ятницю.

"Матч Динамо – Шахтар відбудеться в п'ятницю на прохання киян, з урахуванням їх розкладу матчів в Лізі чемпіонів.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

У першому турі Шахтар і Динамо грали в один час через те, що у нас в будній день тільки два можливих слота. О 17.00 – це утопія, тому доступний час – 19.00 і 21.30. Але клуби у нас не дуже хочуть грати в пізній час в будні дні. З огляду на, що матчі були на різних каналах, особливої ​​проблеми з плануванням не було.

Деяким клубам все одно, вони кажуть: "Поставте нас на такий час, на яке ми хочемо". А те, що там паралельно вже стоїть два матчі, їх не цікавить.

Зараз час матчів більше залежить від телетрансляторів. У нас тільки з наступного сезону будуть певні важелі впливу. Від УПЛ в даному питанні мало що залежить", – розповів Дикий порталу Tribuna.