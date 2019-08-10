Динамо – Шахтар: "гірники" відсвяткували перемогу з власними дітьми і фанатами

Донеччани мали достатньо приводів для радощів після фінального свистка в Києві.

Підопічні Луїша Каштру разом зі своїми дітьми "продефілювали" газоном Олімпійського після перемоги над принциповим суперником.

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У гравців Шахтаря був просто чудовий настрій, вони безтурботно бавилися з власним чадом, активно фотографувалися з фанатами і здіймали руки у традиційному "гірничому" привітанні.

Нагадаємо, донеччани здобули перемогу з рахунком 2:1 і вийшли вперед у боротьбі за першу сходинку УПЛ (завтра їх може наздогнати Колос).

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