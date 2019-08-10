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Динамо – Шахтар: "гірники" відсвяткували перемогу з власними дітьми і фанатами

10 серпня 22:52 401 Читать на русском
Динамо – Шахтар: "гірники" відсвяткували перемогу з власними дітьми і фанатами
Гравці Шахтаря після матчу / Фото офіційного сайту "гірників"

Донеччани мали достатньо приводів для радощів після фінального свистка в Києві.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

Підопічні Луїша Каштру разом зі своїми дітьми "продефілювали" газоном Олімпійського після перемоги над принциповим суперником.

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У гравців Шахтаря був просто чудовий настрій, вони безтурботно бавилися з власним чадом, активно фотографувалися з фанатами і здіймали руки у традиційному "гірничому" привітанні.

Нагадаємо, донеччани здобули перемогу з рахунком 2:1 і вийшли вперед у боротьбі за першу сходинку УПЛ (завтра їх може наздогнати Колос).

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