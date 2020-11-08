"Від українського Класіко всі чекають шаленої боротьби, хорошої швидкості і красивого відкритого футболу. Але зараз багато гравців Динамо і Шахтаря на карантині. Хочеться побачити більш повні склади.

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Це гра за імідж. Ці клуби завжди борються за чемпіонство. Інтерес в тому, що Луческу – тренер Динамо і, звичайно, він знає трохи більше про Шахтар, ніж всі інші.

Неприємно, що неповні склади будуть, але карантин зараз впливає на все. З іншого боку, в цій ситуації молоді гравці розкрилися. Наприклад, як молодь Шахтаря зіграла проти Реала. І з Інтером теж. У дербі, можливо, буде кілька сюрпризів з боку Динамо, адже у киян дуже багато футболістів на карантині.

Але українське Класіко – це українське Класіко! Це матч двох грандів. Це буде гра за імідж. І, якщо подивитися на турнірну таблицю, Шахтарю потрібно перемагати, а Динамо, як мінімум не програти. Але, якщо Динамо переможе, відрив буде дуже великий від "гірників". Я впевнений, що в цьому чемпіонаті Шахтар і Динамо ще не раз втратять очки", – сказав Артем Федецький у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, перше Класичне у поточному сезоні відбудеться вже сьогодні, 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

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