Динамо – Шахтар: екс-арбітр ФІФА прокоментував суперечливий епізод з можливим пенальті у ворота "гірників"

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає, що головний арбітр матчу Віталій Романов повинен був ставити пенальті у ворота Шахтаря.

На 63 хвилині матчу за Суперкубок України Тарас Степаненко у власному штрафному майданчику вів боротьбу з Денисом Гармашем, через що динамівець опинився на газоні. Відомий український екс-арбітр Мирослав Ступар вважає, що це – пенальті.

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"Арбітр перебував поруч з епіцентром подій, проте втратив концентрацію. Гармаш в штрафному прибрав м'яч під себе, а Степаненко вдарив його по нозі. Романов продовжив гру, хоча, якби система VAR працювала в повноцінному режимі, то було б інше рішення.

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Адже фол Степаненка заслуговував призначення одинадцятиметрового удару. Навіть якщо Гармаш хотів впасти – це не перекреслює неправомірність дій Тараса", – цитує Ступара Ua-Football.

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