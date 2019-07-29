toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок України
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Шахтар: екс-арбітр ФІФА прокоментував суперечливий епізод з можливим пенальті у ворота "гірників"

13:52 2781 Читать на русском
Динамо – Шахтар: екс-арбітр ФІФА прокоментував суперечливий епізод з можливим пенальті у ворота "гірників"
Динамо – Шахтар

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає, що головний арбітр матчу Віталій Романов повинен був ставити пенальті у ворота Шахтаря.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

На 63 хвилині матчу за Суперкубок України Тарас Степаненко у власному штрафному майданчику вів боротьбу з Денисом Гармашем, через що динамівець опинився на газоні. Відомий український екс-арбітр Мирослав Ступар вважає, що це – пенальті.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

"Арбітр перебував поруч з епіцентром подій, проте втратив концентрацію. Гармаш в штрафному прибрав м'яч під себе, а Степаненко вдарив його по нозі. Романов продовжив гру, хоча, якби система VAR працювала в повноцінному режимі, то було б інше рішення.

"Гармаш = Ді Каніо": реакція соцмереж на тріумф Динамо в матчі за Суперкубок України-2019

Адже фол Степаненка заслуговував призначення одинадцятиметрового удару. Навіть якщо Гармаш хотів впасти – це не перекреслює неправомірність дій Тараса", – цитує Ступара Ua-Football.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком

blog_ava
"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демоном
12:00
4627
Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Суперкубок України Мирослав Ступар Мирослав Ступар Віталій Романов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
30
хв
Судува
18:45
Тре Пенне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук