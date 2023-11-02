"Чи вплине відсутність Ярмоленка та Ваната на хід та результат гри? Не думаю. Безумовно, ці гравці важливі, але коли ми говоримо про Динамо та Шахтар, найкращі команди українського футболу, які мають виконавців на кожну позицію… У випадку з Ярмоленком це сталось не зараз. Вони вже перелаштовувались грати без нього.

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Ванат – це дійсно важливий гравець, він багато забивав. Але є Беніто, у якого є інші характеристики і який може зіграти на цій позиції. Це краще у Динамо дізнатись. До сьогоднішнього дня ми не акцентували увагу на тому, хто може зіграти, а хто пропускає. Ми дивимось на ідеї та малюнок гри в цілому незалежно від того, хто вийде", – поділився Чигринський у коментарі YouTube-каналі Шахтаря.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться вже завтра, 3 листопада. Початок гри о 17:00.

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