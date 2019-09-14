toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - СК ДНІПРО-1

Динамо – Шахтар чи Мілан – Ювентус: Шевченко обрав пріоритетний матч для перегляду

14:45 266 Читать на русском
Динамо – Шахтар чи Мілан – Ювентус: Шевченко обрав пріоритетний матч для перегляду
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, який поєдинок обрав би для перегляду і пояснив свій вибір.

"Однозначно – матч чемпіонату України. Я ж тренер національної збірної, а в цьому поєдинку велика концентрація гравців моєї команди. Я ж повинен знати, в якій ігровій кондиції знаходиться гравець.

"Я не натуралізую гравців для збірної України", – Шевченко

Якщо матчі будуть йти паралельно, звісно, виберу гру за участю лідерів українського футболу. А гру Мілана і Ювентуса завжди встигну подивитися в запису", – цитує Шевченка vesti.ua.

Під час міжнародної паузи збірна України розгромила Литву (3:0) у матчі відбору Євро-2020, а також здійснила феєричний камбек у спарингу проти Нігерії (2:2).

"Пеп зробив з нього українського Зідана за 2 роки": Зінченко перевершив усіх з Ман Сіті та видав шоу проти Нігерії

blog_ava
Карпати – Ворскла, Олександрія – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ
08:30
1721
Теги
Мілан Мілан Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна Шахтар Шахтар Динамо Динамо Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
56
хв
Фіорентина
16:00
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук