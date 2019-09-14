Динамо – Шахтар чи Мілан – Ювентус: Шевченко обрав пріоритетний матч для перегляду

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, який поєдинок обрав би для перегляду і пояснив свій вибір.

"Однозначно – матч чемпіонату України. Я ж тренер національної збірної, а в цьому поєдинку велика концентрація гравців моєї команди. Я ж повинен знати, в якій ігровій кондиції знаходиться гравець.

"Я не натуралізую гравців для збірної України", – Шевченко

Якщо матчі будуть йти паралельно, звісно, виберу гру за участю лідерів українського футболу. А гру Мілана і Ювентуса завжди встигну подивитися в запису", – цитує Шевченка vesti.ua.

Під час міжнародної паузи збірна України розгромила Литву (3:0) у матчі відбору Євро-2020, а також здійснила феєричний камбек у спарингу проти Нігерії (2:2).

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