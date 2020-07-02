Динамо – Шахтар: Болбат пояснив, як дострокове чемпіонство "гірників" вплине на останнє Класичне в сезоні

Захисник Шахтаря Сергій Болбат поділився очікуваннями напередодні матчу 29-го туру УПЛ проти Динамо.

"Останнім часом досить часто запитують про мотивацію. Але ми представляємо клуб, в якому подібні питання не мають сенсу. Так, ми виконали завдання, але це не знімає з нас відповідальності за результат в кожному матчі.

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Готуємося до дуже складного поєдинку проти Динамо. Чемпіонський титул ніяк не позначиться на мотивації. Ми будемо супермотивованими. Матч з Динамо – ключове дербі, адже це наш найголовніший суперник. Шахтар гратиме тільки на перемогу.

На мою думку, вже перші поєдинки після карантину показали, що ми перебуваємо в гарній формі. Шахтар не відчував проблем з ігровою формою, доказом чого є те, що ми достроково вирішили завдання і стали чемпіонами", – цитує Болбата офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, підопічні Луїша Каштру зустрінуться з київським Динамо в рамках 29 туру УПЛ, матч запланований на 4 липня, початок о 19:30. Шахтар достроково завоював золоті медалі УПЛ сезону 2019/20, а "біло-сині" ведуть запеклу боротьбу за "срібло".

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