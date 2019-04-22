Динамо – Шахтар: Блохін пояснив, що є вирішальним фактором у матчі

Колишній футболіст та тренер київського Динамо Олег Блохін поділився очікуваннями від матчу 25 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Не можу передбачити, хто виграє: Шахтар чи Динамо, тому що я не провісник. Думаю, що команди будуть боротися до кінця. А вийде так, як вийде. Це життя: хтось виграє, хтось програє.

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Я думаю, що на перший план вийде психологія. Хто краще підготується психологічно, той і переможе", – сказав Блохін Футбол NEWS.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.

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