Матч Динамо і Руха в першому колі / Фото "біло-синіх"

Зустрічі чергового туру української першості відбудуться протягом двох днів: 20 та 21 березня. VAR будуть використовувати лише на 2 матчах: Десна – СК Дніпро-1 та Динамо – Рух, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Динамо та Шахтар дізнались арбітрів на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

20 березня:

14:00 – Маріуполь – Минай, арбітр – Анатолій Абдула;

17:00 – Десна – СК Дніпро-1, арбітр – Катерина Монзуль, арбітр VAR – Сергій Бойко;

19:30 – Ворскла – Олімпік, арбітр – Ярослав Козик;

21 березня:

14:00 – Інгулець – Олександрія, арбітр – Володимир Новохатній;

17:00 – Львів – Шахтар, арбітр – Микола Балакін;

17:00 – Динамо – Рух, арбітр – Максим Козиряцький, арбітр VAR – Денис Шурман;

19:30 – Колос – Зоря, арбітр – Дмитро Кривушкін.

До слова, після 18-ти турів в УПЛ лідирує Динамо, на 4 пункти випереджаючи Шахтар, третьою йде Зоря, а на останньому місці розташувався Львів.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало