"Сподіваюсь, ми з максимальною користю заповнили паузу перед поєдинком із киянами. Провели контрольний спаринг із хмельницьким Поділлям. Підтримали ігровий ритм. Звичайно, важко порівнювати цей матч із поєдинками УПЛ, але обставини залежали не від нас. Ми зробили все, що могли. Гра з Динамо все покаже.

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В матчі з киянами перш за все на полі повинна бути ігрова дисципліна. Також важливий аспект – це самовіддача. Нам не потрібно відходити від свого плану на гру. Повинні тримати в голові все те, що напрацьовували на тренуваннях. Потрібно постаратися максимально втілити всі наші ідеї на полі. Їдемо у столицю із думками про позитивний результат.

Додатково Динамо представляти не потрібно. Зараз ця команда грає дуже дисципліновано із шаленою самовіддачею. Головний тренер Мірча Луческу від них цього вимагає. Вважаю, вони перебувають у хорошій формі, але ми не повинні це брати до уваги. Перед нами стоїть завдання перемогти. Ми не маємо думати про їхній тонус. Прагнемо здобути залікові бали та продемонструвати свій рівень гри.

Звичайно, я бачив гол Сидорчука у ворота Зорі. У грі трапляються і такі моменти. Нам потрібно їх розібрати, щоб ми були готові до таких пострілів", – цитує Мисака офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, поєдинок між киянами та львів'янами відбудеться у неділю, 21 березня, о 17:00.

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