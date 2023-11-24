Через погані погодні умови, які очікуються в Києві в день гри, команди вирішили перенести матч на 15:00.

Один з центральних матчів 15-го туру української Прем'єр-ліги між київським Динамо і Рухом перенесено. Повідомляє прес-служба "біло-синіх".

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Як повідомляється на офіційному сайті киян, за взаємною домовленістю сторін, враховуючи можливе погіршення погодних умов у день гри, змінено час початку поєдинку – матч розпочнеться о 15:00, а не о 17:00, як планувалося раніше.

Тож матч Динамо – Рух відбудеться у неділю, 26 листопада, в 15:00. Після 14 зіграних матчів Рух посідає 5 сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 24 бали. Динамо йде на восьмій сходинці з 19 балами, але кияни зіграли лише 11 матчів.

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