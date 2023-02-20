Київське Динамо розписало нічию у другому поспіль поєдинку – цього разу з латвійською Ригою. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Динамо – Рига на "Футбол 24".

Товариський матч 20 02 2023

Динамо – Рига – 1:1

Голи: Царенко, 79 – Йоїч, 54

В першому таймі атаки команд частіше за все завершувались ударами над воротами. Непоганий момент мав Царенко, який після розіграшу кутового з лету пробив вище воріт. Друга половина розпочалась з атак Риги. Нещерет в першому епізоді потягнув удар в дальній кут, але пізніше не дотягнувся до удару головою Йоїча.

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Динамо після цього активізувалось, але удари Вівчаренка та Гармаша прийшлись у воротаря. Класний удар вийшов у Андрієвського, але голкіпер відбив його постріл в нижній кут. Не вдалось йому нічого зробити в епізоді з Царенком, який обігрався з Гармашем та точно ударив у дальній кут.