Динамо – Ренн: Циганков став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored

Ліга Європи — 01:02 1904
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Динамо – Ренн: Миколенко увійшов в історію київського клубу
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Ліга Європи: Байєр та Цюріх вийшли у плей-офф, Зальцбург розгромив РусенборгЛіга Європи — 8 лист 219
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Ворскла – Карабах: матч був призупинений через безлади на трибунахЛіга Європи — 8 лист 3582
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Динамо – Ренн: українці феєрять у матчі Ліги Європи – найкращий єврокубковий матч киян у сезоні та відповідь ШевченкуЛіга Європи — 8 лист 10048
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Динамо – Ренн: післяматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 8 лист 2549
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