Динамо – Ренн: Циганков став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored

Віце-капітан Динамо Віктор Циганков став найкращим футболістом у складі обох команді у матчі Ліги Європи проти Ренна (3:1).

Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував свої оцінки гравців за матч Динамо – Ренн.

Динамо – Ренн: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Найвищу оцінку у зустрічі отримав вінгер Динамо Віктор Циганков. 20-річний хавбек зіграв усі 90 хвилин, віддав 2 гольові передачі і заробив оцінку 8.4. На другому місці розташувався оборонець Віталій Миколенко, який напрацював на 8.3.

Найкращим у складі Ренна став Ньянг. У сенегальця 7 балів за гру.

Загальнокомандна оцінка Динамо – 7.09, Ренна – 6.30.

Нагадаємо, Динамо на Олімпійському впевнено перемогло Ренн.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу