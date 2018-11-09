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Динамо – Ренн: Циганков став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored

08:22 1105 Читать на русском
Динамо – Ренн: Циганков став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored
Віктор Циганков / Футбол 24

Віце-капітан Динамо Віктор Циганков став найкращим футболістом у складі обох команді у матчі Ліги Європи проти Ренна (3:1).

Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував свої оцінки гравців за матч Динамо – Ренн.

Динамо – Ренн: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Найвищу оцінку у зустрічі отримав вінгер Динамо Віктор Циганков. 20-річний хавбек зіграв усі 90 хвилин, віддав 2 гольові передачі і заробив оцінку 8.4. На другому місці розташувався оборонець Віталій Миколенко, який напрацював на 8.3.

Найкращим у складі Ренна став Ньянг. У сенегальця 7 балів за гру.

Загальнокомандна оцінка Динамо – 7.09, Ренна – 6.30.

Нагадаємо, Динамо на Олімпійському впевнено перемогло Ренн.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Ренн Мбайє Ньянг Мбайє Ньянг Віктор Циганков Віктор Циганков
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