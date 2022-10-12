"Так, ми проводимо у Кракові номінально домашні матчі, але скоріше граємо на нейтральному полі. Хоча це не така велика проблема, більше складнощів завдають постійні переїзди. Дорога зі Львова до Кракова займає не менше 7-ми годин, тож відновлення гравців після матчів є основною проблемою. Можливо, саме через це поєдинок проти Ренна був програний на останній хвилині – нам не вистачило функціональної готовності. Однак потрібно грати з холодною головою, чекати на свій шанс і через футбол показати підтримку України.

Динамо – Ренн: Луческу взяв до Кракова юного голкіпера

Ми якраз були в дорозі, переїжджали зі Львова до Кракова, коли відбувалися масовані ракетні удари по всій території України. Прибули до Польщі достатньо пізно, але однаково ввечері провели тренування на полі біля готелю, де не було гарного освітлення. Так само провели там тренування і вчора, але я вважаю, що це навіть на краще. Це тренує у гравців упевненість, концентрацію та відчуття партнера.

На жаль, результати в Лізі Європи невтішні. Це сталося через те, що у нас багато травмованих гравців, до того ж не вдалося провести трансфери, які ми хотіли зробити. Що стосується гри, то, на мою думку, хлопці стараються та викладаються на максимум. Ми не заслуговували програти всі ці три матчі. Продовжуємо працювати та намагатимемося продемонструвати свою найкращу гру", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Динамо – Ренн: прогноз на матч Ліги Європи

Нагадаємо, після екватору групового етапу кияни розташувалися на останньому місці в квартеті В, програвши усі три матчі. Номінально домашній поєдинок з Ренном відбудеться завтра, 13 жовтня, у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 19:45.