"У будь-якому турнірі на перше місце виходить результат. Ми хочемо вигравати якомога більше матчів та робити це якомога краще. Проти Динамо – важливий матч, вирішальний для виходу з групи. Ми очікуємо дуже схожого поєдинку, як тиждень тому. Ми виграли, але тільки в кінці гри, буде важко, як це часто буває в єврокубках.

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Важко поставити себе на місце Динамо. Ми можемо тільки проявити солідарність із ними і дати їм усю підтримку, на яку ми здатні. Такі моменти... Це найгірше, що можна пережити, я думаю. Є багато важливіших речей, ніж футбол, але, можливо, для них це спосіб на деякий час відволіктися від усього, що відбувається в їхній країні.

Це зустріч, в якій ми можемо провести ротацію. В нас дуже багато матчів. Звичайно, будуть зміни у порівнянні з грою проти Нанта. В нас достатня кількість якісних гравців, що дозволяє нам зробити заміни без втрати якості", – цитує Женезіо офіційний сайт Ренна.