Стало відомо, хто працюватиме на матчі 4-го туру Ліги Європи між Ренном та Динамо.

Головним рефері зустрічі в Кракові буде Сердар Гезюбююк, повідомляє сайт "біло-синіх". 36-річний нідерландець за основною професією – мотиваційний оратор, з 2012-го має категорію ФІФА.

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Для Гезюбююка це буде перша гра цього сезону у єврокубках. З киянами він раніше не перетинався, але працював на матчах за участю Шахтаря (перемога 2:0 над Янг Бойз і поразка від Борусії М 0:6) та збірної Україн (звитяга над Уельсом 1:0).

Допомагатимуть нідерландцеві Йоост ван Зуйлен і Йохан Балдер, роль четвертого арбітра виконуватиме Сандер ван дер Ейк. За VAR відповідатиме Жерон Маншот.

До слова, кияни мають найгірший старт в історії виступів у Лізі Європи – три поразки поспіль. Можливість перервати невдалу серію буде у четвер, 13 жовтня, о 19:45 за київським часом.

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