toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ДИНАМО - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛІГА ЄВРОПИ

Динамо – Ренн: Миколенко увійшов в історію київського клубу

01:02 184 Читать на русском
Динамо – Ренн: Миколенко увійшов в історію київського клубу
Віталій Миколенко

Захисник Динамо Віталій Миколенко забив дебютний гол за "біло-синіх" у матчі 4 туру Ліги Європи проти Ренна.

Захисник Динамо Віталій Миколенко завдяки голу у ворота Ренна в матчі 4 туру Ліги Європи увійшов в історію клубу. 19-річний захисник став наймолодшим захисником в історії Динамо, який відзначився забитим голом у єврокубковому матчі, повідомляє Динамоманія.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Свій дебютний м'яч у євротурнірах Віталій провів у віці 19 років і 163 дні.

Нагадаємо, Динамо завдяки перемозі над Ренном здобуло 8 очок та разом з Астаною очолює групу K.

Динамо – Ренн: українці феєрять у матчі Ліги Європи – найкращий єврокубковий матч киян у сезоні та відповідь Шевченку

Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Рекорди Головне Віталій Миколенко Віталій Миколенко Динамо - Ренн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
57
хв
Ганновер
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук