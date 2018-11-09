Динамо – Ренн: Миколенко увійшов в історію київського клубу

Захисник Динамо Віталій Миколенко забив дебютний гол за "біло-синіх" у матчі 4 туру Ліги Європи проти Ренна.

Захисник Динамо Віталій Миколенко завдяки голу у ворота Ренна в матчі 4 туру Ліги Європи увійшов в історію клубу. 19-річний захисник став наймолодшим захисником в історії Динамо, який відзначився забитим голом у єврокубковому матчі, повідомляє Динамоманія.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Свій дебютний м'яч у євротурнірах Віталій провів у віці 19 років і 163 дні.

Нагадаємо, Динамо завдяки перемозі над Ренном здобуло 8 очок та разом з Астаною очолює групу K.

Динамо – Ренн: українці феєрять у матчі Ліги Європи – найкращий єврокубковий матч киян у сезоні та відповідь Шевченку