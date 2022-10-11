Команда Мірчі Луческу на фінальному етапі підготовки до зустрічі 4-го туру Ліги Європи проти Ренна.

Напередодні "біло-сині" змінили Львів на Краків, де завершуватимуть підготовку до гри з французами, яка відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсудського.

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Разом з командою до Польщі приїхав і Денис Бойко, який отримав пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна у матчі УПЛ проти Руху. Склад динамівців поповнив 17-річний Юрій Авраменко – кіпер юнацької команди.

"Усі динамівці шоковані масованими обстрілами українських міст і стежать за новинами з Батьківщини. Наша команда зосереджена на підготовці до важливого поєдинку, щоб бодай на час гри відволікти українців від трагічних подій і подарувати землякам позитивні емоції", – додає пресслужба киян.

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