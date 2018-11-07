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Динамо – Ренн: французи оприлюднили список гравців, які готуються до матчу з киянами

11:52 200 Читать на русском
Динамо – Ренн: французи оприлюднили список гравців, які готуються до матчу з киянами
ФК Ренн / соцмережі

Головний тренер Ренна Сабрі Лямуші назвав гравців, які полетять в Київ на матч групового етапу Ліги Європи проти Динамо.

Прес-служба Ренна оприлюднила список із 20-ти футболістів, які готуються до матчу 4-го туру Ліги Європи з київським Динамо.

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Воротарі: Томаш Коубек, Едвінас Гертмонас

Захисники: Мехді Зеффан, Дамьєн Да Сілва, Рамі Бенсебаїні, Жеремі Желен, Амарі Траоре, Тео Луїс, Жерзіно Нямсі.

Півзахисники: Адріен Юну, Джеймс Леа Сілікі, Бенжамен Буріго, Бенжамен Андре, Деніс-Віл Поа, Ніколя Жанвьє, Ромен дель Кастільйо.

Нападники: Ісмаїла Сарр, Мбайє Ньянг, Хатем Бен-Арфа. Жодан Сібачо.

Варто зауважити, що до Києва не полетять захисник Едсон Мешер та півзахисник Клеман Греньє, який забив у ворота киян у першому матчі.

До офіційної заявки на поєдинок Ліги Європи проти Динамо потраплять 18 футболістів.

Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

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Ренн
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Теги
Ліга Європи Ренн Ренн Динамо - Ренн
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