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Динамо – Ренн: Бен Арфа та Мешер пропустили тренування французької команди

08:42 770 Читать на русском
Динамо – Ренн: Бен Арфа та Мешер пропустили тренування французької команди
Тренування ФК Ренн / соцмережі

Два гравці Ренна можуть пропустити матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

За інформацією журналіста Крістоффа Пенвена, півзахисник французів Хатем Бен Арфа і захисник Едсон Мешер пропустили вчорашнє тренування Ренна. Їхня участь у матчі під питанням.

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Нагадаємо, поєдинок групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном відбудеться у четвер, 8 листопада, в Києві. Початок о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
до матчу
1
дн
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10
год
:
31
хв
Ренн
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Теги
Ліга чемпіонів Ренн Ренн Динамо - Ренн Едсон Мешер Едсон Мешер Хатем Бен Арфа Хатем Бен Арфа
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