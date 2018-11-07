Динамо – Ренн: Бен Арфа та Мешер пропустили тренування французької команди

Два гравці Ренна можуть пропустити матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

За інформацією журналіста Крістоффа Пенвена, півзахисник французів Хатем Бен Арфа і захисник Едсон Мешер пропустили вчорашнє тренування Ренна. Їхня участь у матчі під питанням.

Динамо – Ренн: голкіпер французів Діалло пропустить матч Ліги Європи

Нагадаємо, поєдинок групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном відбудеться у четвер, 8 листопада, в Києві. Початок о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.