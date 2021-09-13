"Перший матч у групі, буде важко. Найважливіше – почати з перемоги в Києві. А далі має бути легше.

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Перемога допоможе спокійніше підходити до наступних поєдинків групи. Ми поважаємо Динамо. Це чемпіон своєї країни і регулярний учасник Ліги чемпіонів", – цитує Отаменді A Bola.

Нагадаємо, окрім "орлів" киянам у груповому етапі ЛЧ протистоятимуть Барселона та Баварія. Поєдинок Динамо – Бенфіка відбудеться 14 вересня, початок о 22:00.

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