Товариський матч

Динамо Київ (Україна) – Політехніка (Румунія) – 2:0

Голи: Волошин, 32, Царенко, 65

Перемога над одним із лідерів другого дивізіону Румунії стала для Динамо вже п'ятою поспіль на турецьких зборах. "Біло-сині" вийшли на гру практично молодіжним складом, який і зробив результат.

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Спершу Назар Волошин після пасу Дубінчака поклав м'яч у дальній кут. Це був єдиний гол до перерви. На 65-й хвилині Антон Царенко подвоїв перевагу киян. Хавбек все зробив сам – підстеріг помилку суперника, обіграв захисника і пробив повз голкіпера.

Після цього на поле вийшли досвідченіші футболісти, але рахунок більше не змінився. 2:0 – перемога команди Луческу. Політехніка мала свої моменти, але жодного з них не використала.