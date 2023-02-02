Київське Динамо втратило одного спаринг-партнера на тренувальних зборах у Туреччині. Все через хворобу, яка спіткала кількох футболістів.

Полісся скасувало контрольний матч зі столичним грандом через захворювання, виявлені у кількох гравців команди, інформує прес-служба клубу.

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"Через мінливі погодні умови, сезон дощів та вітрів у Туреччині кілька гравців житомирського Полісся мають симптоми застуди. Для того, щоб вони мали можливість відновитись та щоб виключити будь-які можливі ризики, пов'язані із захворюванням, тренерські штаби Полісся та Динамо вирішили скасувати контрольний поєдинок, який мав відбутись 3 лютого", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу ще не вигравали на зборах – поразки від Рапіда (0:4) та Марібора (0:2), нічия з Аустрією (2:2). Житомиряни ж здолали Лукенвальде (2:0) і розійшлись миром із Насаф Карші (1:1).

Сезон 2022/23 для Динамо відновиться на початку березня, суперником в УПЛ буде Інгулець. Полісся гратиме перший офіційний матч аж у квітні – проти МФК Металург у Першій лізі.

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