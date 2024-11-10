– Сьогодні був важкий матч, тим більше після гри в Лізі Європи. Здавалося, що ваша команда повністю контролювала ситуацію, потім ще вилучення в Полісся, але все одно завершення було напруженим.

– Вітаю вболівальників з перемогою. Це дуже важлива для нас перемога. Ми чудово розуміли, що суперник мав тиждень для підготовки, а у нас після минулої гри – лише два дні, ще й з непростою логістикою. Якщо проаналізувати попередні матчі після міжнародних ігор, то в першому таймі, коли сил було достатньо, команда діяла впевненіше, а в другому підсідала. Ми це розуміли, тому результат з точки зору турнірної таблиці в цьому випадку для нас дуже важливий.

110-й гол Ярмоленка в УПЛ у відеоогляді матчу Динамо – Полісся – 2:1

– Перші 10-15 хвилин здавалося, що Полісся розпочало дуже активно, і не все вдавалося Динамо. Але дуже допоміг забитий м’яч після чудової комбінації на фланзі. Чи очікували ви, що Полісся буде так атакувати, зважаючи на їхній стартовий склад, де були Мельниченко і Бабенко? Здавалося, що, можливо, вони будуть грати в двох опорних?

– Ми передбачали це, знали, що завдяки свіжості вони запропонують нам високий темп, і розуміли, що для нас дуже важливо з самого початку втримати результат. Зважаючи на всі 90 хвилин, які нам належало зіграти, ми готувалися до позиційної оборони. І враховуючи індивідуальну якість своїх гравців, наш план на гру в першому таймі спрацював. У другому таймі було важко, оскільки графік дуже щільний, а навантаження на гравців велике.

– У центрі півзахисту сьогодні вийшли Бражко, Шапаренко, Буяльський – ті ж самі футболісти, які грали в старті проти Ференцвароша. У першому таймі ви щось активно пояснювали Шапаренку, підкликали його до себе. Чи намагалися надати йому іншої ролі в сьогоднішньому матчі? Здавалося з трибун, що Миколі не дуже подобалося, як у нього розпочалася ця гра.

– Подобалося, не подобалося – є план на гру, і гравці мають виходити й виконувати його. Він мав грати більше в парі з Бражком і виконувати роль другого опорного під час захисних дій. Не завжди він це робив, він любить працювати з м’ячем, це характерна його риса, але у футбол грають не тільки з м’ячем, а ще й без м’яча, – сказав Шовковський у ефірі УПЛ ТБ.

Динамо перемогло Полісся й повернуло собі лідерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленка, дві жовті за шість хвилин екс-гравцю киян