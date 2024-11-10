Динамо обіграло Полісся (2:1) в рамках 13-го туру УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Кияни вийшли вперед вже на 22-й хвилині: Шапаренко з лівого кута штрафного зробив точну поперечну передачу на Ваната, який в один дотик влучно пробив у дальній кут! Майже одразу Динамо подвоїло перевагу, коли Ярмоленко реалізував 11-метровий, пробивши під праву стійку – це був його 110-й гол в УПЛ.

Динамо перемогло Полісся й повернуло собі лідерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленка, дві жовті за шість хвилин екс-гравцю киян

Наприкінці першого тайму Полісся залишилось в меншості: Михайліченко наступив на ногу Буяльському і отримав другу жовту картку.

Проте житомиряни також забивали: на 86-й хвилині після навісу з кутового м'яч від Дячука відскочив до Гуцуляка, який без вагань відправив його у ворота.