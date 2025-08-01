УЄФА визначив бригаду суддів, яка обслуговуватиме перший поєдинок 3-го кваліфайраунду ЛЧ між українською та кіпрською командами.

На перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо прийматиме кіпрський Пафос, УЄФА призначив суддівську бригаду зі Швейцарії.

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Головним арбітром поєдинку буде Сандро Шерер. Йому асистуватимуть Йонас Ерні та Сюзанн Кюнг. Функції четвертого арбітра виконає Урс Шнідер.

Систему VAR обслуговуватиме Федаї Сан, а його помічником буде Йоганнес фон Мандах.

Нагадаємо, номінально домашній матч для Динамо відбудеться у польському місті Люблін, на стадіоні Арена Люблін. Початок зустрічі – у вівторок, 5 серпня, о 21:00 за київським часом.

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