Динамо – Пафос: відомо, хто розсудить матч киян в Лізі чемпіонів
УЄФА визначив бригаду суддів, яка обслуговуватиме перший поєдинок 3-го кваліфайраунду ЛЧ між українською та кіпрською командами.
На перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо прийматиме кіпрський Пафос, УЄФА призначив суддівську бригаду зі Швейцарії.
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Головним арбітром поєдинку буде Сандро Шерер. Йому асистуватимуть Йонас Ерні та Сюзанн Кюнг. Функції четвертого арбітра виконає Урс Шнідер.
Систему VAR обслуговуватиме Федаї Сан, а його помічником буде Йоганнес фон Мандах.
Нагадаємо, номінально домашній матч для Динамо відбудеться у польському місті Люблін, на стадіоні Арена Люблін. Початок зустрічі – у вівторок, 5 серпня, о 21:00 за київським часом.
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