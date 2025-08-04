"Як позначився на підготовці до гри з Пафосом стартовий матч УПЛ проти Вереса? Ми провели дуже складний матч у Рівному, але досягли свого, здобули перемогу. Відновлення йде згідно з планом, адже у нас є хороші лікарі, масажисти. Все буде нормально.

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Який настрій після першого гола в сезоні? Настрій, звичайно, бойовий. Хочемо показати завтра хорошу гру. Хочеться звернутись до вболівальників, які були на попередньому матчі, подякувати їм за підтримку. Сподіваюся, що завтра також буде чимало вболівальників на трибунах, які нас підтримуватимуть", – цитує Шапаренка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, перший матч "біло-синіх" проти Пафоса відбудеться вже завтра, 5 серпня, початок о 21:00. Переможець протистояння зустрінеться з сильнішим у парі Лех Познань – Црвена Звезда за право вийти в основний етап Ліги чемпіонів.

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