"На сьогодні ми можемо розраховувати майже на всіх гравців, за виключенням Торреса і Рубчинського. Всі інші готуються до гри. Хто у якому стані – будемо вирішувати безпосередньо у день гри. У нас ще є доба. Був непростий матч у Рівному. Але завдання, які стоять перед клубом, завжди максимальні.

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Ми не визначаємо пріоритетні завдання і другорядні. Ми готувалися з прицілом на те, що доведеться грати у доволі щільному графіку, з урахуванням логістичних моментів. Наша підготовка була спрямована саме на те, аби ми до цього були готові. Безумовно, вносять свої корективи певні проблеми, які мають гравці, які не можуть готуватися до матчу.

Але всі проходять відновлення, і грати через два дні на третій або через три на четвертий, безумовно, було би набагато простіше, якби не було таких логістичних моментів, які ми маємо через війну в нашій країні. Однак, це реалії сьогодення, ми маємо бути до цього готовими. І ми до цього готові.

Чи важливо знати майбутніх можливих суперників? Зі свого боку можу сказати, що готуватися треба, і головне – те, що відбувається зараз, сьогодні, а також найближчими днями. Безумовно, треба дивитися в майбутнє. Як кажуть, не кожен може дивитися в завтрашній день. Але треба поступово йти до своєї мети. Наша мета – це завтрашня гра з Пафосом", – наводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

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