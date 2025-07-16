Київський клуб у середу, 16 липня, проведе черговий товариський поєдинок проти хорватського Осієка. Стартовий склад киян та безкоштовну трансляцію шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Київське Динамо продовжує підготовку до старту в єврокубках. Кияни вже встигли провести 5 контрольних матчів, в яких здобули одну перемогу (над угорською Кішвардою), зазнали двох поразок (від все тої ж Кішварди та данського Мітьюлланда) та розписали дві нічиї (з англійським Вест Бромвічем та румунським Корвінулом).

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Товариський матч Динамо – Осієк розпочнеться о 18:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на YouTube-каналі киян, також дивитися гру можна прямо в цій новині.

Нагадаємо, найбільшим досягненням Осієка став виграш срібних медалей чемпіонату Хорватії (2020/21). Команда 9 разів здобувала бронзу, а також ставала володарем Кубка Хорватії (1998/99). За підсумками минулого сезону Осієк фінішував у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії на сьомій сходинці, а розіграші Кубка країни зупинився на стадії півфіналу, де в серії пенальті поступився Славену.

Свій перший офіційний поєдинок нового сезону Динамо зіграє 22 липня в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс.

Стартовий склад Динамо:

Нещерет – Михавко, Біловар, Дубінчак, Караваєв, – Кабаєв, Михайленко, Піхальонок, Шапаренко, Ярмоленко – Ванат

Запасні: Суркіс, Ігнатенко, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Задорожний, Буяльський, Захарченко, Герреро, Брагару, Пономаренко

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