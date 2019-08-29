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Динамо – Олімпік: Вербіч та Гришко отримали додаткову дискваліфікацію від КДК УАФ

16:55 873 Читать на русском
Динамо – Олімпік: Вербіч та Гришко отримали додаткову дискваліфікацію від КДК УАФ
Беньямін Вербіч / Динамо

КДК УАФ виніс рішення щодо додаткової дискваліфікації гравців Динамо та Олімпіка Беньяміна Вербіча і Дмитра Гришка.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч та захисник Олімпіка Дмитро Гришко отримали по 2 матчі дискваліфікації за червоні картки у матчі між київською і донецькою командами, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Відтак, гравець Олімпіка пропустить поєдинки 6-го туру проти Шахтаря та 7-го туру проти Маріуполя. Футболіст Динамо не зможе взяти участь у матчі проти Зорі та Десни.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру чемпіонату України між Динамо та Олімпіком відбувся 24 серпня та закінчився з рахунком 1:1.

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Динамо Динамо УАФ КДК УАФ Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Динамо - Олімпік Дмитро Гришко Дмитро Гришко Олімпік Олімпік
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