Динамо – Олімпік: Вербіч та Гришко отримали додаткову дискваліфікацію від КДК УАФ

КДК УАФ виніс рішення щодо додаткової дискваліфікації гравців Динамо та Олімпіка Беньяміна Вербіча і Дмитра Гришка.

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч та захисник Олімпіка Дмитро Гришко отримали по 2 матчі дискваліфікації за червоні картки у матчі між київською і донецькою командами, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Відтак, гравець Олімпіка пропустить поєдинки 6-го туру проти Шахтаря та 7-го туру проти Маріуполя. Футболіст Динамо не зможе взяти участь у матчі проти Зорі та Десни.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру чемпіонату України між Динамо та Олімпіком відбувся 24 серпня та закінчився з рахунком 1:1.

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