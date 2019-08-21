Динамо – Олімпік та інші матчі 5-го туру УПЛ: УАФ оголосила суддівські призначення

Комітет арбітрів УАФ опублікував прізвища арбітрів, які працюватимуть на поєдинках 5-го туру УПЛ 2019/20.
Поєдинок Динамо – Олімпік, який стане дебютним для Олексія Михайличенка в ролі наставника киян, розсудить Віталій Романов. Поєдинок розпочнеться 24 серпня о 19:30, інформує Комітет арбітрів УАФ.
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24 серпня
Колос – Ворскла – Катерина Монзуль (VAR – Євген Арановський);
Олександрія – Десна – Іван Бондар;
Динамо – Олімпік – Віталій Романов;
25 серпня
Карпати – Зоря – Олександр Дердо;
Шахтар – Маріуполь – Дмитро Кутаков;
26 серпня
СК Дніпро-1 – Львів – Дмитро Кривушкін.
Нагадаємо, після 4-х турів УПЛ впевненим лідером є Шахтар, який набрав 12 очок. В Динамо на 6 менше, але кияни мають гру в запасі проти Маріуполя.
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