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Динамо – Олімпік та інші матчі 5-го туру УПЛ: УАФ оголосила суддівські призначення

09:36 445 Читать на русском
Динамо – Олімпік та інші матчі 5-го туру УПЛ: УАФ оголосила суддівські призначення
Динамо – Олімпік розсудить Романов / ФК Динамо

Комітет арбітрів УАФ опублікував прізвища арбітрів, які працюватимуть на поєдинках 5-го туру УПЛ 2019/20.

 

Поєдинок Динамо – Олімпік, який стане дебютним для Олексія Михайличенка в ролі наставника киян, розсудить Віталій Романов. Поєдинок розпочнеться 24 серпня о 19:30, інформує Комітет арбітрів УАФ.

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24 серпня

Колос – Ворскла – Катерина Монзуль (VAR – Євген Арановський);

Олександрія – Десна – Іван Бондар;

Динамо – Олімпік – Віталій Романов;

25 серпня

Карпати – Зоря – Олександр Дердо;

Шахтар – Маріуполь – Дмитро Кутаков;

26 серпня

СК Дніпро-1 – Львів – Дмитро Кривушкін.

Нагадаємо, після 4-х турів УПЛ впевненим лідером є Шахтар, який набрав 12 очок. В Динамо на 6 менше, але кияни мають гру в запасі проти Маріуполя.

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