Динамо – Олімпік: автор гола Політило поділився враженнями після сенсаційної нічиєї

Півзахисник Олімпіка Сергій Політило прокоментував нічию з Динамо (1:1) у матчі 5 туру УПЛ.

"Самовіддача сьогодні була позамежна. Це і стало фундаментом для досягнення позитивного для нас результату. Ми добре знайомі з тренерським штабом Климовського і дуже плідно попрацювали з ними ще в другій частині минулого чемпіонату. Тоді ми змогли виконати завдання і зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Всі футболісти розуміють вимоги Петровича і його команди. Десь їм вдалося нас розкріпачити, вибрати оптимальний склад на гру, правильно розставити футболістів по своїх позиціях. Була обрана відповідна під Динамо тактика. Результат вважаю закономірним, хоча, побільше б везіння, можна було б розраховувати і на перемогу.

В моменті із забитим голом я відчув, що, коли Цимбалюк відібрав м'яч і ми отримали чисельну перевагу попереду, потрібно відкриватися в вільну зону. Трубочкін теж віддав відмінний пас на Тейшейру і ми опинилися з ним два в один, а після його хорошої передачі на хід у мене було тільки одне правильне рішення – пробивати... Чудово, що так склалося, і я забив гол. Будемо і далі працювати і набирати очки, щоб вирішити наші завдання", – цитує Політила офіційний сайт Олімпіка.

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