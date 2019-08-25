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Динамо – Олімпік: автор гола Політило поділився враженнями після сенсаційної нічиєї

16:15 287 Читать на русском
Динамо – Олімпік: автор гола Політило поділився враженнями після сенсаційної нічиєї
Сергій Політило / ФК Олімпік

Півзахисник Олімпіка Сергій Політило прокоментував нічию з Динамо (1:1) у матчі 5 туру УПЛ.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

"Самовіддача сьогодні була позамежна. Це і стало фундаментом для досягнення позитивного для нас результату. Ми добре знайомі з тренерським штабом Климовського і дуже плідно попрацювали з ними ще в другій частині минулого чемпіонату. Тоді ми змогли виконати завдання і зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Всі футболісти розуміють вимоги Петровича і його команди. Десь їм вдалося нас розкріпачити, вибрати оптимальний склад на гру, правильно розставити футболістів по своїх позиціях. Була обрана відповідна під Динамо тактика. Результат вважаю закономірним, хоча, побільше б везіння, можна було б розраховувати і на перемогу.

В моменті із забитим голом я відчув, що, коли Цимбалюк відібрав м'яч і ми отримали чисельну перевагу попереду, потрібно відкриватися в вільну зону. Трубочкін теж віддав відмінний пас на Тейшейру і ми опинилися з ним два в один, а після його хорошої передачі на хід у мене було тільки одне правильне рішення – пробивати... Чудово, що так склалося, і я забив гол. Будемо і далі працювати і набирати очки, щоб вирішити наші завдання", – цитує Політила офіційний сайт Олімпіка.

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Динамо Динамо Сергій Політило Сергій Політило Олімпік Олімпік Динамо - Олімпік
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