Динамо – Олімпіакос: Циганик зробив прогноз на матч Ліги Європи

Футбольний журналіст Ігор Циганик поділився своїми очікуваннями від матчу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом.

"Рахунок 2:2 у першій зустрічі, безперечно, на користь Динамо. Українці мають чудові шанси на те, щоб пройти далі. Думаю, що греки також не захочуть відпускати свого. Тим паче, вони пройшли складний період, зіграли з ПАОКом та АЕКом у внутрішньому чемпіонаті. З’явилася можливість тепер кинути всі сили на Динамо.

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Є певні кадрові проблеми у суперника. Проте я впевнений, що греки будуть битися не на життя, а на смерть. Але й динамівці в першому матчі цього року перед рідною публікою будуть намагатися себе проявити якомога краще.

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Я прогнозую й ставлю на те, що обидві команди у цьому поєдинку будуть грати на атаку і обов’язково заб’ють м’ячі. Хочу сказати, що не знаю, на чий бік похиляться шальки терезів, але в будь-якому випадку, впевнений, що буде забито багато голів", – цитує Циганика Bookmaker-Ratings.