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Динамо – Олімпіакос: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

10:58 92 Читать на русском
Динамо – Олімпіакос: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи
Динамо / ФК Динамо Київ

Розпочався продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Олімпіакос.

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про початок продажу квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса, який відбудеться 21 лютого о 22:00 за київським часом на НСК Олімпійський.

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Вартість квитків від 50 до 500 грн. Протистояння в Києві стане вирішальним у раунді, оскільки перший матч відбудеться в Піреї на стадіоні Георгіос Карайсакіс.

Нагадаємо, Олімпіакос перед тим, як потрапити під час жеребкування на киян, у груповому етапі залишив за бортом турніру Мілан.

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Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

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