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Динамо – Олімпіакос: Ребров зробив прогноз на матч Ліги Європи

17:46 516 Читать на русском
Динамо – Олімпіакос: Ребров зробив прогноз на матч Ліги Європи
Сергій Ребров / Фото ФК Динамо

Легендарний колишній форвард та наставник Динамо, а нині тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився думками щодо матчу киян проти Олімпіакоса в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Шанси у Динамо досить непогані. У Динамо взагалі хороша ситуація – позитивний результат першого матчу плюс чудова якість гри, продемонстрована в другому таймі поєдинку в Греції. Мені дуже сподобався футбол у виконанні киян, які заслужили цей забитий м'яч на останніх хвилинах.

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Настрій в колективі хороший, на стадіон прийде багато глядачів, а це завжди заряджає. Втім, у Олімпіакоса добротна команда, і вона може піднести будь-який сюрприз. Потрібно добре підготуватися", – цитує Реброва Команда 1.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Олімпіакос відбудеться сьогодні, 21 лютого, початок о 22:00. Перша зустріч між цими суперниками закінчилась з рахунком 2:2.

Динамо – Олімпіакос: анонс матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи

Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
до матчу
3
год
:
49
хв
Олімпіакос
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Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Олімпіакос Сергій Ребров Сергій Ребров
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