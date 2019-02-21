Динамо – Олімпіакос: Ребров зробив прогноз на матч Ліги Європи

Легендарний колишній форвард та наставник Динамо, а нині тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився думками щодо матчу киян проти Олімпіакоса в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Шанси у Динамо досить непогані. У Динамо взагалі хороша ситуація – позитивний результат першого матчу плюс чудова якість гри, продемонстрована в другому таймі поєдинку в Греції. Мені дуже сподобався футбол у виконанні киян, які заслужили цей забитий м'яч на останніх хвилинах.

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Настрій в колективі хороший, на стадіон прийде багато глядачів, а це завжди заряджає. Втім, у Олімпіакоса добротна команда, і вона може піднести будь-який сюрприз. Потрібно добре підготуватися", – цитує Реброва Команда 1.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Олімпіакос відбудеться сьогодні, 21 лютого, початок о 22:00. Перша зустріч між цими суперниками закінчилась з рахунком 2:2.

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