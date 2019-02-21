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Динамо – Олімпіакос: команди визначилися з кольорами форм

19:25 632 Читать на русском
Динамо – Олімпіакос: команди визначилися з кольорами форм
Динамо – Олімпіакос: команди визначилися з кольорами форм

Вже за кілька годин зіграють матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом.

Відбулася традиційна нарада клубів з організаційних питань. Серед інших питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть гру суперники, повідомляє прес-служба киян.

Динамо – Олімпіакос: анонс матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи

"Динамівці" зіграють у своїй домашній білій формі (голкіпер – у зеленому), а гості проведуть матч у виїзній темно-синій формі (воротар – у жовтому).

Зазначимо, матч між Динамо та Олімпіакосом зіграють сьогодні на НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 22 годині за Києвом.

Динамо – Олімпіакос: у 3-х випадках кияни йшли далі після 2:2 у першому матчі – єврокубкова історія "біло-синіх"

Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
до матчу
2
год
:
11
хв
Олімпіакос
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Ліга Європи Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Футбольна форма Динамо - Олімпіакос
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