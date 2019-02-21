Динамо – Олімпіакос: команди визначилися з кольорами форм

Вже за кілька годин зіграють матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом.

Відбулася традиційна нарада клубів з організаційних питань. Серед інших питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть гру суперники, повідомляє прес-служба киян.

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"Динамівці" зіграють у своїй домашній білій формі (голкіпер – у зеленому), а гості проведуть матч у виїзній темно-синій формі (воротар – у жовтому).

Зазначимо, матч між Динамо та Олімпіакосом зіграють сьогодні на НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 22 годині за Києвом.

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