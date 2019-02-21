Динамо – Олімпіакос: грецькі ЗМІ знайшли ахіллесову п'яту в команди Хацкевича перед матчем ЛЄ

Динамо та Олімпіакос розіграють 21-го лютого путівку в 1/8 Ліги Європи. Перед матчем-відповіддю ЛЄ 2018/19 грецькі журналісти пошукали слабке місце киян.

Матч Динамо – Олімпіакос стартує сьогодні о 22:00 за нашим часом. Грецький портал Fosonline радить команді Мартінша зазирнути в історію останніх домашніх ігор київського клубу в єврокубках та продовжити тиснути на головне слабке місце. Ахіллесовою п'ятою Динамо греки називають оборонні порядки і не зовсім впевнену гру в рідних стінах.

Олімпіакос після домашньої нічиєї змушений йти вперед і забивати голи, адже нульова нічия і навіть 1:1 виведуть далі українців. Для результативної гри є всі передумови, вважає Fosonline. Адже відтоді, як Олександр Хацкевич очолив Динамо, команда пропустила відразу 12 голів за 12 домашніх ігор у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

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З білоруським наставником кияни брали гору в 50% єврокубкових матчів, хоча більшість їх провели в ЛЄ. У рамках другого за статусом клубного турніру УЄФА динамівці з Хацкевичем виграли лише третину ігор, а за останній рік взагалі – лише 1 з 5-и (над Ренном, 3:1). Ще один важливий момент. Понад половину голів (7) було пропущено в перші 45 хвилин ігрового часу.

Тож грецькі журналісти радять своєму клубові дуже активно в атаці провести 1-й тайм. "Це ключ до перемоги "червоно-білих". Психологічно команда злетіла вгору після розгрому АЕКа з рахунком 4:1. Потрібно не пропустити і динамічно атакувати в перші 45 хвилин". Головним моментом для вирішення завдання зіграти на нуль буде обмежити "двох найнебезпечніших гравців Динамо Вербіча та Циганкова", вважає тренер гостей.

Цікавий факт: Олімпіакос у поточному сезоні Ліги Європи здобував позитивний результат (перемога або прохід далі) в усіх виїзних матчах, в яких забивав хоча б гол, окрім зустрічі з Міланом (1:3). Не змогли греки відзначитись лише в матчі з Бетісом у Севільї, де програли 0:1.

Видання також згадує, як нинішній та колишні гравці Олмпіакоса брали Київ у недавньому минулому. Яя Туре, який покинув грецький клуб наприкінці 2018-го, у складі Манчестер Сіті забив Динамо на Олімпійському третій гол у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:3). Костас Мітроглу відзначився гольовим пасом за Бенфіку (0:2) на груповому етапі ЛЧ 2016/17, але він також залишив команду.

А ось Бібрас Натхо може знову зіграти в Києві. Центральний півзахисник пірейців раніше забивав з пенальті за казанський Рубін у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів 2011/12 (0:2), також посприявши вильоту Динамо з головного єврокубка.