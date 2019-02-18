Динамо – Олімпіакос: Чигринський оцінив шанси киян на прохід у 1/8 Ліги Європи

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський прокоментував матч своєї команди проти Олімпіакоса та оцінив шанси Динамо на прохід далі.

"Наш перший тайм зміцнив мене в думці, що Динамо має проходити Олімпіакос. Але Динамо – зразка другого тайму гри в Піреї. Однак друга половина нашого матчу повинна стати сигналом для киян – з цим суперником не можна розслаблятися. Давати йому простір – смерті подібно!

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Втім, якщо динамівці будуть діяти агресивно і компактно, то вони вийдуть у наступний раунд. У команди Олександра Хацкевича, якщо порівнювати з нашою грою в минулому році, з'явилося більше цілісності і організації. За цей час Динамо стало сильніше – це безперечно.

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Хоча і АЕК в минулому році теж був кращим за нинішній Олімпіакос – це моя, суб'єктивна думка", – цитує Чигринського "Команда 1".