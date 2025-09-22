Динамо – Олександрія: стартові склади та безкоштовна онлайн-трансляція – новачок киян дебютує в старті
Динамо та Олександрія вже незабаром зустрінуться в матчі 6-го туру УПЛ. Стартові склади команд та де дивитись гру дивіться в цій новині на "Футбол 24".
Матч Динамо – Олександрія розпочнеться вже о 15:30. Команди лише 5 днів тому зустрічались в Кубку України (кияни мінімально перемогли). Відзначимо дві зміни в порівнянні зі звичним складом "біло-синіх" в УПЛ: місце у ворота посів Моргун, а також в основному складі дебютує Шола Огундана.
Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ
Стартовий склад Динамо: Моргун – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак – Бражко – Волошин, Піхальонок, Шапаренко, Огундана – Герреро.
Запасні Динамо: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Буяльський, Захарченко, Тіаре, Бленуце, Михайленко.
Стартовий склад Олександрії: Долгий – Скорко, Кампуш, Беіратче, Огарков – Фернандо Енріке, Шостак, Булеца – Козак, Кулаков, Цара.
Запасні Олександрії: Макаренко, Шулянський, Ндіка, Жота, Хуссейн, Жонатан да Сілва, Матеус, Смирний, Боль, Прокопенко, Кастільйо.