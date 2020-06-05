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Динамо – Олександрія: Шаран помітив недоліки киян після матчу з Шахтарем

15:27 244 Читать на русском
Динамо – Олександрія: Шаран помітив недоліки киян після матчу з Шахтарем
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран не має наміру ділитись очками з Динамо у центральному матчі 25-го туру УПЛ.

 

"Фізично Динамо непогано готове. Їх не вистачило на другий тайм з Шахтарем, але потрібно розуміти, з якою командою вони грали. З найкращою командою України і однією з найкращих в Європі.

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Для себе ми висновки зробили. Будемо намагатися протистояти Динамо так, щоб досягти позитивного результату. Зараз всі перебувають не в оптимальних кондиціях, і Динамо також", – сказав Шаран для ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Олександрія лише на три очки поступається Динамо у турнірній таблиці. Зустріч між цими суперниками відбудеться 7 червня, початок о 17:00.

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Динамо Динамо Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Динамо - Олександрія
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