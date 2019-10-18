Динамо – Олександрія: Сабо спрогнозував результат матчу

Екс-наставник київського Динамо, а нині футбольний експерт Йожеф Сабо, поділився очікуваннями від матчу киян проти олександрійців.

"Останнім часом результати матчів Динамо важко прогнозувати. В іншій ситуації можна було б сказати, що кияни грають вдома і переможуть, але зараз, з усіма проблемами в захисті їм буде складно.

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Олександрія відійде назад, закриється і гратиме на контратаках. У них це добре виходить. Важко сказати, як зіграють ці дві команди. Можливо, буде нічия", – цитує Сабо видання 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, вже у неділю, 20 жовтня, Динамо на власному полі прийматиме Олександрію. Матч розпочнеться о 17:00. Динамо після 10-го туру посідає третю сходинку, набравши 20 очок. За ними йде Олександрія з 19-ма пунктами.

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