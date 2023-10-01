"Чому Ванат пропустив матч Кубка України з Оболонню? У нього було незначне пошкодження. Він протягом останніх двох днів уже тренувався в загальній групі. Тож у нас був час оцінити, наскільки він готовий вийти сьогодні на поле.

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Наша проблема полягає в тому, що ми багато пропускаємо. Пропускаємо після стандартних положень, після елементарних помилок. Ми повинні краще працювати над цими моментами. Але ми й забиваємо багато. Сьогодні ми добре почали матч, добре його завершили. У середині ж поєдинку темп був трохи не той, який хотілося б бачити.

Зараз у наш чемпіонат не їдуть якісні легіонери, а багато футболістів наших клубів перебираються в європейські чемпіонати. Усе це призвело до того, що загалом у чемпіонаті України команди перебувають приблизно на одному рівні. Тому складно грати з усіма: всі хочуть забивати, всі хочуть перемагати, у всіх дуже висока мотивація.

Чемпіонат України проходить без якісних легіонерів, і ми бачимо, що кожна команда може обіграти будь-якого суперника, і навпаки. Це стосується всіх. Тому сьогоднішня перемога є важливою для нас. Нас не цікавить Шахтар. Нас не цікавить будь-яка інша команда. Нас цікавить наша гра. Ми провели якісну підготовку до сьогоднішнього матчу, тому й перемогли.

Підсилення з команд чемпіонату України? Якщо команди мають у своєму складі хороших футболістів, то вони їх не продадуть. Тим паче зараз гравці з чемпіонату України зазвичай їдуть за кордон. У даній ситуації має сенс більше звертати на молодь. Її зараз багато на виду. Навіть сьогодні у складі Олександрії грали Скорко і Шулянський – це наші вихованці. Одним словом, ми поки що не плануємо купувати когось із чемпіонату України", – наводить слова Луческу Dynamo.kiev.ua.

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